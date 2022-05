Von Jan Heidtmann, Berlin

Die größten Reibereien gab es gleich am Mittag. Drei junge Frauen hatten versucht in ihren Taschen ukrainische Flaggen durch die Absperrungen zu schmuggeln. Nun kam ein Einsatzleiter der Polizei herbeigelaufen und herrschte die beiden Mitarbeiter der ukrainischen Botschaft an der Einlasskontrolle an. "Keine Flaggen", sagte er sichtlich wütend und zeigte auf die Versammlung kaum hundert Meter hinter den Absperrungen. "Det is doch jetzt schon scheiße, das hätte nicht passieren dürfen". Unter die rund 100 Menschen, die am Sonntag dem Sieg über die Nazis am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten gedachten, hatten sich auch ein paar Fahnenträger gemischt.

Die Frage, ob an den beiden Gedenktagen Flagge gezeigt werden dürfe oder nicht, hatte schon in den Tagen zuvor zu Auseinandersetzungen geführt. Um zu verhindern, dass die Feierlichkeiten gestört werden könnten, hatte Berlin restriktive Vorschriften rund um 15 Mahnmale erlassen. Der Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, reagierte umgehend: "Die skandalöse Entscheidung der Polizei muss widerrufen werden", forderte er auf Twitter. Sie sei "ein Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes".

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) schaltete sich ein, es blieb bei dem Verbot, das für alle Fahnen, auch die russische, gilt. Ausnahmen sind nur für Diplomaten und Kriegsveteranen erlaubt. Giffey selbst nahm an einer Feierlichkeit am Ehrenmal im Berliner Bezirk Pankow teil; die russische Botschaft hatte mehrere Kranzniederlegungen angekündigt, nannte die genauen Zeitpunkte aber aus Sicherheitsgründen nicht.

Der Flaggenstreit zeigt, worum es in Berlin und anderen deutschen Städten an diesen beiden Tagen auch geht: um die Deutungshoheit darüber, wer den Sieg der Sowjets 1945 für sich in Anspruch nehmen darf und wer nicht. Bislang wurden vor allem die Russen für ihren Beitrag gerühmt. Die Ukraine will in diesem Jahr besonders deutlich machen, dass auch ihre Bürger maßgeblich zum Sieg über den Nationalsozialismus beigetragen haben. Melnyk legte gemeinsam mit seiner Frau einen Kranz an der Gedenkstätte nieder. Die Zeremonie, an der auch einige ukrainische Militärs teilnahmen, dauerte etwa eine Stunde. Einige der Demonstranten, die sich auf der Straße des 17. Juni vor dem Mahnmal versammelt hatten, riefen "Melnyk raus", andere begannen daraufhin mit ukrainischen Sprechchören. Ingesamt verlief dieser Gedenktag jedoch nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten weitgehend ruhig.

"Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug" angemeldet

In der Hauptstadt waren insgesamt etwa 50 Veranstaltungen rund um das Weltkriegsgedenken angemeldet worden. Dabei hatte der 8. Mai den Sicherheitsbehörden von vorneherein weniger Sorgen bereitet als der Tag darauf. Am 9. Mai begeht Russland die Kapitulation der Wehrmacht mit einem eigenen Feiertag. In Berlin ist für 11 Uhr die größte Versammlung vor dem Ehrenmal im Tiergarten angemeldet; 1300 Menschen sollen an diesem "Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug" teilnehmen. Die Polizei geht davon aus, dass darunter auch Mitglieder der sogenannten Nachtwölfe, einer Putin-nahen Rockergruppe, sein werden.