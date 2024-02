Bei propalästinensischen Demonstrationen in Berlin ist es laut Polizei erneut zu Ausschreitungen gekommen. In Neukölln warfen demnach am Montagabend Teilnehmer aus einer Gruppe von etwa 250 Personen heraus Pyrotechnik in Richtung von Polizisten. Als die Polizei die nicht angemeldete Versammlung auflösen wollte, sei mit Steinen geworfen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein Beamter sei von einer gefüllten Plastikflasche getroffen worden. Kurz zuvor war es laut Polizei bereits bei einer angemeldeten Versammlung mit rund 320 Teilnehmern und Teilnehmerinnen in Berlin-Mitte zu Tumulten gekommen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.