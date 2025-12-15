Deutschland sucht in der Rüstungsindustrie den Schulterschluss mit der von Russland angegriffenen Ukraine. „Die militärische Unterstützung der Ukraine ist von vitaler gegenseitiger Bedeutung“, heißt es in einem Zehn-Punkte-Plan der Bundesregierung, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Der Plan soll am Rande des Besuchs von Präsident Wolodimir Selenskij die Unterstützung der Ukraine unterstreichen. Die Kooperation zwischen beiden Ländern trage wesentlich dazu bei, die völkerrechtswidrige russische Aggression gegen den Westen einzudämmen, wird betont.
Verhandlungen in BerlinDeutschland baut Rüstungskooperation mit Ukraine aus
Während in Berlin über die Zukunft der Ukraine verhandelt wird, möchte die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit ukrainischen Rüstungsunternehmen verstärken. Das soll auch Deutschland zugutekommen.
Verhandlungen in Berlin:Die nächsten Stunden könnten entscheidend sein für das Schicksal der Ukraine
