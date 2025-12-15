Deutschland sucht in der Rüstungsindustrie den Schulterschluss mit der von Russland angegriffenen Ukraine. „Die militärische Unterstützung der Ukraine ist von vitaler gegenseitiger Bedeutung“, heißt es in einem Zehn-Punkte-Plan der Bundesregierung, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Der Plan soll am Rande des Besuchs von Präsident Wolodimir Selenskij die Unterstützung der Ukraine unterstreichen. Die Kooperation zwischen beiden Ländern trage wesentlich dazu bei, die völkerrechtswidrige russische Aggression gegen den Westen einzudämmen, wird betont.