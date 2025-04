Der Fall Lahav Shapira:Wo beginnt Antisemitismus?

Wenn an diesem Donnerstag der Prozess gegen Mustafa A. vor dem Amtsgericht Tiergarten in die zweite Runde geht, will Felix Klein wieder dabei sein. Bereits zu Prozessbeginn am vergangenen Dienstag hatte sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung unter die Zuhörer gemischt. „Der Fall hat in der Community hier, aber auch in Israel riesige Wellen geschlagen“, sagt Klein am Telefon. „Was den Fall so interessant macht: Die Tat ist nicht strittig, aber die Motivation.“

Die Tat: Am späteren Abend des 2. Februar 2024 treffen Mustafa A. und Lahav Shapira in einer Bar in Berlin Mitte zufällig aufeinander. Beide studieren zu diesem Zeitpunkt Lehramt an der Freien Universität. Shapira ist Jude, A. hat palästinensische Wurzeln. Als Shapira die Bar verlässt, folgt ihm A. Es kommt zu einem kurzen Wortwechsel, bis der Kampfsportler A. zuschlägt und dann dem auf dem Boden liegenden Shapira mit dem Fuß mit Wucht an den Kopf tritt.

Shapira wird mit einer schweren Fraktur im Gesicht und Hirnblutungen ins Krankenhaus eingeliefert. „Ich habe jetzt immer noch damit zu tun“, sagte er am ersten Prozesstag. Mehrmals sei er noch im Gesicht operiert worden, Metallplatten mussten entfernt werden. Die Verletzungen seien so schlimm gewesen, dass er im ersten Monat nach dem Angriff nichts Festes habe essen können.

Shapira fordert, dass „das antisemitische Motiv klar benannt wird“

Mustafa A. hat die Tat bereits am ersten Prozesstag zugegeben, er bereue sie zutiefst, sagte er. Das Studium habe er aufgegeben, jetzt lebe er mit seiner Freundin in München. Dort habe er auch ein Antigewalttraining absolviert, außerdem besuche er eine Therapie. Seine Betreuer bescheinigen ihm „eine einmalige gewaltvolle Handlung“. Die Staatsanwaltschaft wirft Mustafa A. gefährliche Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeugs, seinem Schuh, vor. So weit, so unstrittig.

Doch an diesem Donnerstag wird auch der zweite Teil der Anklage weiter verhandelt werden, der diesen Fall erst so kompliziert macht: „Die Tat des Angeklagten war von einem antisemitischen Motiv geprägt.“ Dies festzuschreiben ist auch dem Opfer Lahav Shapira wichtig. In einem Interview mit dem Tagesspiegel, das zum ersten Prozesstag erschien, forderte Shapira, dass Mustafa A. „gesteht, warum er das gemacht hat. Dass das antisemitische Motiv klar benannt wird“.

Zwar geht die Berliner Polizei in den ersten Tagen nach der Attacke nicht von einem antisemitischen Motiv aus, aber für Berlins Politik scheint die Lage eindeutig. „Gut, wenn er jetzt konsequent bestraft wird“, schreibt der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nach der Tat auf X. „Jüdische Menschen müssen sich in Berlin überall sicher fühlen – auch an unseren Universitäten!“. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, erklärt: „Wer einen jüdischen Kommilitonen krankenhausreif schlägt, weil er Jude ist, der hat an einer deutschen Universität nichts zu suchen.“

Nach dem Angriff änderte der Senat das Hochschulgesetz

Seit dem Überfall der Hamas und der folgenden Militäraktion der israelischen Armee haben nicht nur an Berliner Universitäten die Proteste propalästinensischer und antiisraelischer Gruppen stark zugenommen. Jüdische Studenten fühlen sich oftmals nicht mehr sicher. Besonders die CDU bezichtigt die Universitäten regelmäßig, die Studierenden zu wenig zu schützen. Stattdessen würden selbst Hörsaalbesetzungen zu lange geduldet. Das ist die Kulisse, vor der der Fall gegen Mustafa A. am Amtsgericht verhandelt wird.

Als die Präsidentin der Humboldt-Universität Julia von Blumenthal im vergangenen Mai eine Besetzung friedlich zu lösen versuchte, bekam sie „Anweisung von ganz oben“, wie sie später sagt, den Hörsaal räumen zu lassen. Im Juni heißt die Präsidentin der Technischen Universität Geraldine Rauch einen antisemitischen Post auf digitalem Wege gut – nach eigenen Angaben versehentlich. Die Generalsekretärin der Berliner CDU Ottilie Klein verlangt umgehend ihren Rücktritt.

Derzeit versucht der Berliner Senat unter anderem drei EU-Bürgern das Aufenthaltsrecht in Deutschland zu entziehen, da sie sich an teils gewalttätigen Protesten gegen Israel beteiligt hätten. In einem Fall hat das Berliner Verwaltungsgericht dem bereits widersprochen. Und nach dem Angriff auf Lahav Shapira zog der Senat schließlich ganz praktische Konsequenzen und änderte das Hochschulgesetz. Seitdem haben Berlins Universitäten wieder das Recht, Studenten nach schweren Straftaten zu exmatrikulieren.

Shapira war Administrator einer Whatsapp-Gruppe, der auch A. angehörte

Doch der Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten zeigt, wie schwer es sein kann, den Vorwurf des Antisemitismus auch gerichtsfest zu machen. Lahav Shapira und Mustafa A. sind sich vor dem 2. Februar 2024 nicht persönlich begegnet. Mustafa A. erklärte bereits am ersten Prozesstag, dass er sich nicht an den propalästinensischen Protesten und Besetzungen an der FU beteiligt habe. Bei dem Konflikt mit dem Nebenkläger Shapira „ging es mir nicht um Politik, sondern um Kommunikation“.

Shapira hatte in der FU mehrfach Plakate von den Wänden gerissen, die er als antisemitisch einschätzte. „Die typischen Propagandaplakate“, wie er sagt. Darunter der Aufruf zu einem Treffen der Gruppe „Young Struggle“, die den Terroranschlag vom 7. Oktober als Befreiungsschlag deutet. Außerdem war Shapira Administrator in einer Whatsapp-Gruppe für Lehramtsstudenten, zu der auch Mustafa A. gehörte. Dort hat Shapira einige der 400 Mitglieder „rausgekickt“, die sich antisemitisch oder rassistisch geäußert hätten. „Da habe ich halt dagegengestanden.“

Mustafa A. selbst können jedoch bislang keinerlei antisemitische Aussagen nachgewiesen werden. Er hat Shapira in mehreren Chats für sein Verhalten als Administrator kritisiert. Unbestritten ist auch, dass am Abend vor der Bar zu Shapira gesagt habe, er ärgere sich darüber, dass dieser die Plakate abgerissen habe. Doch genügt dies für ein antisemitisches Motiv? Shapira glaubt das. Immerhin habe sich Mustafa A. in den Chats für Mitglieder eingesetzt, die er wegen antisemitischer Posts rausgeworfen habe. „Dadurch, dass er sie verteidigt hat.“

Das Urteil zu dieser Frage hat nicht nur eine Bedeutung für die jüdische Community und die Berliner Politik. Es entscheidet auch maßgeblich über die Zukunft von Mustafa A.: 2021 wurde das Strafrecht geändert, seitdem gilt laut Paragraf 46 des Strafgesetzbuchs eine antisemitische Gesinnung als strafverschärfend. Der Vorsitzende Richter Sahin Sezer hat bereits zu Beginn des Prozesses klargestellt: Eine Bewährungsstrafe komme im Fall eines antisemitischen Motivs nicht in Betracht.