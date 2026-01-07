Mittwoch um 9.30 Uhr ein kleiner Schock per Smartphone: Extreme Gefahrenmeldung, betrifft Stromausfall in Berlin. Der nächste Anschlag? Oder einfach nur eine arg verspätete Meldung für den massiven Stromausfall vom Samstag, den ein politisch motivierter Brandanschlag auslöste? Wäre in Berlin auch nicht ganz erstaunlich. Aber nein, die Berliner werden gewarnt: „Im Laufe des Tages startet die Wiederversorgung der vom Stromausfall betroffenen Gebiete.“ Dazu müssen alle privaten Notstromaggregate bis 10.30 Uhr abgestellt werden, damit sie nicht kaputtgehen oder Schaden anrichten. Außerdem wird um sparsamen Stromverbrauch in den betroffenen Gebieten gebeten, Waschmaschinen sollen nicht laufen.