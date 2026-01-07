Mittwoch um 9.30 Uhr ein kleiner Schock per Smartphone: Extreme Gefahrenmeldung, betrifft Stromausfall in Berlin. Der nächste Anschlag? Oder einfach nur eine arg verspätete Meldung für den massiven Stromausfall vom Samstag, den ein politisch motivierter Brandanschlag auslöste? Wäre in Berlin auch nicht ganz erstaunlich. Aber nein, die Berliner werden gewarnt: „Im Laufe des Tages startet die Wiederversorgung der vom Stromausfall betroffenen Gebiete.“ Dazu müssen alle privaten Notstromaggregate bis 10.30 Uhr abgestellt werden, damit sie nicht kaputtgehen oder Schaden anrichten. Außerdem wird um sparsamen Stromverbrauch in den betroffenen Gebieten gebeten, Waschmaschinen sollen nicht laufen.
BerlinDie Lichter gehen an, das Drama bleibt
Lesezeit: 3 Min.
Einen Tag früher als gedacht fließt im Südwesten Berlins wieder der Strom. Doch die Folgen des Brandanschlags auf ein wichtiges Kabel sind noch nicht ausgestanden – auch politisch nicht.
Von Meredith Haaf, Berlin
Stromausfall in Berlin:„Und dann kommt man nach Hause und ist im Mittelalter“
Kerzenlicht, Stromgeneratoren und Erinnerungen an ganz dunkle Zeiten: Wie es sich anfühlt, wenn in der Großstadt plötzlich das Selbstverständliche nicht mehr funktioniert.
