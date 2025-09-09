Brandanschlag in Berlin„Halten Sie für den Abend Taschenlampen bereit“

Im Südosten der Hauptstadt legen Brandstifter das Stromnetz lahm. 50 000 Haushalte sitzen im Dunkeln. Ein Bekennerschreiben führt in die linke Szene.

Von Michael Bauchmüller, Meredith Haaf, Berlin

Ein bisschen Ahnung braucht es schon, um ein Stromnetz wirklich nachhaltig lahmzulegen. Dazu noch den nötigen Brandbeschleuniger und ausreichend kriminelle Energie. All das brachten die Saboteure auf, die in der Nacht zum Dienstag Feuer an zwei Strommasten legten. Mit dem Ergebnis, dass rund 50 000 Berliner Haushalte, also mehr als 100 000 Menschen, den Dienstag ohne elektrischen Strom begannen. Und viele davon ihn auch so beendeten.