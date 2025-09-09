Ein mutmaßlicher Anschlag hat einen großen Stromausfall im Berliner Südosten ausgelöst. Etwa 50 000 Kunden, Privathaushalte wie Betriebe, seien ohne Strom , sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin . Grund sei ein Brand an zwei Strommasten, der mittlerweile gelöscht sei. Die Berliner Polizei geht von Brandstiftung aus, die Ermittlungen hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.

Dass es sich um die Tat von Extremisten handeln könne, darauf weise die Wahl der beiden Strommasten als Anschlagsziel und das Vorgehen der Täter hin, hieß es von der Polizei. Aus welcher politischen Richtung sie kommen könnten, sei noch unklar. Genauso wie die Frage, wie lange der Strom wohl ausfallen wird. „Wir bereiten uns darauf vor, dass es länger dauern kann“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Berliner kennen Stromausfälle – aber nicht in diesem Ausmaß

Der Alarm war um drei Uhr nachts eingegangen. Eine Stunde brauchten Feuerwehrleute, um das Feuer zu löschen. An den beiden hohen Strommasten am Königsheideweg im Stadtteil Johannisthal (Bezirk Treptow-Köpenick) wurden dicke Leitungen durch das Feuer beschädigt und teilweise zerstört. Die Täter setzten nach ersten Erkenntnissen einen Brandbeschleuniger ein, also etwa Benzin.

43 000 Haushalte haben seit der Nacht keinen Strom mehr. 3000 Firmen und anderes Gewerbe waren ebenfalls betroffen. Die Feuerwehr kümmerte sich um zwei Pflegeheime, aus denen mehrere Patienten in Krankenhäuser verlegt wurden. Zu Einschränkungen komme es bei der Straßenbahn, nach Angaben der S-Bahn fahren die Züge zwar weiter, Einrichtungen in den Bahnhöfen wie Lautsprecher, Anzeigen und Fahrkartenautomaten seien aber vom Ausfall betroffen.

Polizisten regelten an Kreuzungen mit ausgefallenen Ampeln den Verkehr. „Wir sind auch sonst auf den Straßen präsent, um ansprechbar zu sein“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Situation sei aber ruhig, es gebe keine vermehrten Unfälle oder sonstigen Zwischenfälle.

In Berlin kommt es immer wieder zu Stromausfällen, allerdings von kleinerem Ausmaß. „Diese Dimension ist die absolute Ausnahme“, sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin. Der Ausfall treffe Teile von Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal und Oberschöneweide.