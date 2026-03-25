Die Berliner Zivilgesellschaft ist in Aufruhr: 38 Organisationen haben eine Petition gegen die geplante Änderung des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes gestartet. Kritiker sprechen von einem „Kahlschlag“; von den Grünen bis zur AfD ist sich die Opposition einig: „Dieses Gesetz gehört in die Tonne.“ Trotz massiver Kritik, auch von der Berliner Datenschutzbeauftragten, wollen SPD und CDU das Gesetz mit Dringlichkeit im Abgeordnetenhaus beschließen.
InformationsfreiheitWird Berlin jetzt so intransparent wie Bayern?
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Die Regierung der Hauptstadt will die Behörden größtenteils von ihren Auskunftspflichten befreien. Kritiker warnen vor einer „massiven Einschränkung der Informationsfreiheit“ – und einem Dominoeffekt.
Von Meredith Haaf, Berlin
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