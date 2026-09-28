Wenn eine Politikerin, die sich anschickt, die nächste Regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden, nun strafrechtlich gegen einen ihrer Kritiker vorgeht, der sie als „Antisemitin“ bezeichnet hat, dann ist das nicht nur in juristischer Hinsicht ein ungewöhnlicher Schritt. Sondern natürlich auch in politischer. Es geht um die Meinungsfreiheit – und um deren Grenzen. Aber der Reihe nach.