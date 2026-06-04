Die Sache mit dem Impuls in die eigene Partei hatte sich der Grünen-Chef eigentlich anders vorgestellt. Erst am Wochenende hatte der Co-Chef der Grünen die eigenen Leute durch ein neues Kongress-Format in einer hippen Berliner Start-up-Location zum Diskutieren gebracht – gemeinsam mit dem übrigen Parteivorstand. Tausend Besucher, acht Bühnen und eine Frage: Wie kann Politik wieder Hoffnung wecken? Die Grünen sollten offen denken und frische Luft hineinlassen, mahnte Banaszak und ließ auch Grünen-Kritiker auftreten. Bewusst mute man der Partei etwas zu, sagte Banaszak.