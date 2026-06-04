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Felix BanaszakWas die Steuerermittlungen für die Grünen und ihren Chef bedeuten

Lesezeit: 3 Min.

Felix Banaszak will mit Behörden kooperieren und den fehlenden Betrag zurückzahlen.
Felix Banaszak will mit Behörden kooperieren und den fehlenden Betrag zurückzahlen. Friedrich Bungert

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Bundesvorsitzenden der Grünen wegen zu wenig gezahlter Zweitwohnsitzsteuer. Kann Felix Banaszak das ohne Karriereknick überstehen?

Von Markus Balser, Berlin

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Die Sache mit dem Impuls in die eigene Partei hatte sich der Grünen-Chef eigentlich anders vorgestellt. Erst am Wochenende hatte der Co-Chef der Grünen die eigenen Leute durch ein neues Kongress-Format in einer hippen Berliner Start-up-Location zum Diskutieren gebracht – gemeinsam mit dem übrigen Parteivorstand. Tausend Besucher, acht Bühnen und eine Frage: Wie kann Politik wieder Hoffnung wecken? Die Grünen sollten offen denken und frische Luft hineinlassen, mahnte Banaszak und ließ auch Grünen-Kritiker auftreten. Bewusst mute man der Partei etwas zu, sagte Banaszak.

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Die Parteispitze will ihre Basis bald über eine neue Organisationsstruktur entscheiden lassen. 130 Mitglieder versuchen, das zu verhindern. Warum der juristische Weg ihnen kurzfristig keinen Erfolg verspricht und die Auseinandersetzung gerade erst begonnen hat.

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