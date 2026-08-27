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BerlinHoffnungsträger der CDU und Feindbild der Linken

Lesezeit: 4 Min.

Lange musste er nicht überzeugt werden, die Berliner Christdemokraten als Spitzenkandidat zu vertreten: Kultur- und Finanzsenator Stefan Evers in seinem Büro im Roten Rathaus.
Lange musste er nicht überzeugt werden, die Berliner Christdemokraten als Spitzenkandidat zu vertreten: Kultur- und Finanzsenator Stefan Evers in seinem Büro im Roten Rathaus. Friedrich Bungert

Nach dem Rückzug von Kai Wegner will Stefan Evers seine Partei im Roten Rathaus halten. Begegnungen mit dem CDU-Spitzenkandidaten, der von Versöhnung spricht und doch oft polarisiert.

Von Meredith Haaf

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Wenn es einer machen muss, dann heißt dieser eine in bestimmten Berliner Zusammengängen derzeit relativ oft Stefan Evers. Zum Beispiel an diesem Samstag um 10.30 Uhr in Hellersdorf, weit im Osten Berlins. Beim Café Bistro RM haben schon ein paar Gäste das erste Berliner Pilsener des Tages geöffnet und kotzen lautstark ab über Eltern von heute.

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