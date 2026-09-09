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StaatsbesuchDer Scheich sucht Geschäftspartner in Berlin und München

Lesezeit: 3 Min.

Seitdem sein Halbbruder 2014 einen Schlaganfall erlitt, führt Mohammed bin Zayed al-Nahyan politisch die Vereingten Arabischen Emirate. Präsident ist er offiziell seit 2022.
Seitdem sein Halbbruder 2014 einen Schlaganfall erlitt, führt Mohammed bin Zayed al-Nahyan politisch die Vereingten Arabischen Emirate. Präsident ist er offiziell seit 2022.
Susan Walsh/AP/dpa

Der Iran-Krieg setzt die Vereinigten Arabischen Emirate unter Druck. Mit der Bundesregierung wollen sie Kooperationen in Wirtschaft und Sicherheit verabreden. Doch es gibt auch Kritik an Scheich bin Zayed al-Nahyan.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Rund um das Hotel „Waldorf Astoria“ in Berlin herrscht Ausnahmezustand: Ein Polizeifahrzeug reiht sich an das nächste, ganze Straßenzüge sind für den Verkehr abgeriegelt. Der Grund für die massiven Sicherheitsvorkehrungen: Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, ist zu einem Staatsbesuch in die deutsche Hauptstadt gereist – ein Herrscher, der sein Land mit aller Macht zu einer globalen Größe ausbauen will.

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