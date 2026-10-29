Nach einem Bericht des Spiegel äußerte sich Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Berliner Linken, beängstigt über Hamas -Sympathisanten in der Hauptstadt. Sie und ihr Mann hätten „Angst vor diesen Leuten“, schreibt Eralp in einem internen Dokument, aus dem der Spiegel zitiert. Konkret meint Eralp den Hamas-Sympathisanten Ibrahim Ibrahim, der im September zur Wahlparty der Linken kam, nachdem diese stärkste Kraft bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wurde.

Bei dem Dokument, das dem Spiegel vorliegt, handelt es sich um eine von Eralp autorisierte Fassung eines Interviews, das das Magazin Anfang der Woche mit der Linken-Politikerin geführt hatte. In der Fassung, die an den Spiegel zurückgesandt wurde, waren laut Angaben des Magazins noch Kommentare und Anmerkungen enthalten, die Eralp und ihr Team an dem Dokument gemacht hatten. Aus dem Dokument wurde ersichtlich, dass Eralp die Frage des Spiegels zu Ibrahim hatte streichen lassen, sowie die Begründung ihrer Entscheidung. Bei der Begründung handelt es sich offenbar um einen für den internen Gebrauch gedachten Text. Eralp wird mit den Worten zitiert: „Ich kann mich und meine Familie für den Spiegel nicht in Gefahr bringen. Was machen wir jetzt? Können wir das ganze Interview stornieren?“

Als Grund, warum sie sich nicht öffentlich zu konkreten Namen wie Ibrahim äußern will, erklärt Eralp: Das Landeskriminalamt habe ihr in der Vergangenheit empfohlen, „nie konkrete Namen zu nennen“.

Nach Angaben des Vereins democ, der sich mit demokratiefeindlichen Bewegungen beschäftigt, ist Ibrahim Ibrahim ein langjähriger Aktivist der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), die in der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft ist. Nach der Abgeordnetenhauswahl im September war er auf einer Wahlparty der Linken Neukölln.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Dahinter folgten CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und – mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis – die SPD (12,1 Prozent). Linke, Grüne und SPD hatten im Anschluss an die Wahl Sondierungsgespräche geführt.

Am kommenden Samstag will die Linke über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit Grünen und SPD abstimmen. Die beiden anderen Parteien haben bereits dafür gestimmt.

Krach: „Ich will diese Terroristen nicht in dieser Stadt haben“

Der Berliner SPD-Vorsitzende Steffen Krach sieht sich durch den Spiegel-Bericht in gewissen Sorgen jedoch bestätigt. „Erst mal erschüttert mich das, denn es zeigt, dass wir ein ernsthaftes Problem mit organisierter Kriminalität in dieser Stadt haben“, sagte er. „Deswegen hat die SPD von Anfang an gesagt, wir müssen den Verfassungsschutz stärken, wir müssen die Polizei stärken.“ Es dürfe keinen Platz für organisierte Kriminalität in Berlin geben. Und: „Es darf auch keine Hamas-Sympathisanten hier in dieser Stadt geben, die sich hier frei bewegen können. Ich will diese Terroristen nicht in dieser Stadt haben.“

Für eine Bewertung der in den Artikel beschriebenen Vorgänge sei es aber noch zu früh. „Ich habe mit Frau Eralp persönlich noch überhaupt nicht darüber gesprochen und es gehört sich auch so, dass man das erst mal abwartet, wie die eigentliche Situation auch ist“, so Krach. Es sei zu früh, das bis ins letzte Detail zu bewerten.