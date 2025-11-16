Steffen Krach ist der Spitzenkandidat der Berliner SPD für die nächste Abgeordnetenhauswahl. Auf einem Landesparteitag in Berlin-Friedrichshain votierten die Delegierten einstimmig für den 46-Jährigen. Anschließend gab es minutenlangen Applaus. „Ich bin überwältigt“, sagte Krach. Schon zuvor hatte er als Ziel ausgegeben: „Ich will mit euch am 20. September 2026 das Rote Rathaus von der CDU zurückholen.“ Der SPD-Landesvorstand hatte ihn bereits im September als Spitzenkandidaten vorgeschlagen. Krach war zwischen 2014 und 2021 Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin und danach Regionspräsident in Hannover. Bei der Wahl zum Landesparlament fordert er den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU heraus, mit der die SPD als Juniorpartner regiert. Bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus 2023 erreichte die SPD nur noch 18,4 Prozent. Damit lag sie weit hinter der CDU (28,2 Prozent) und nur knapp vor den Grünen.