Um zu wissen, dass die U7 die längste U-Bahn-Linie Berlins ist, muss man nur einmal bei ihr einsteigen. Schon der erste Atemzug im Waggon verrät, dass ihre Züge täglich wirklich lang unterwegs sind. Knapp 32 Kilometer fährt sie von Rathaus Spandau im Norden bis Rudow im Süden und zurück. Bei der SPD scherzen sie gern über „die Linie von Raed bis Franziska“, wegen der einflussreichen Mitglieder aus Spandau: Raed Saleh ist Fraktionsvorsitzender aus Spandau und Zentrum des linken Flügels, Franziska Giffey, konservative Sozialdemokratin und derzeit Wirtschaftssenatorin, ist die ehemalige Bürgermeisterin des Bezirks Neukölln, zu dem Rudow gehört.