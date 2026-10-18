Die Fraktion stellt die Berliner Linkspartei in einer Erklärung als nicht regierungsfähig dar. Vor allem die Verstaatlichung von Wohnungen erweckt Widerstand. Landeschef Steffen Krach droht eine Zerreißprobe.

In der SPD-Bundestagsfraktion regt sich deutlicher Widerstand gegen die von der Landesspitze geplante Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Linkspartei und Grünen in Berlin. „Wir respektieren die Entscheidungshoheit der Berliner SPD“, heißt es in der Erklärung, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Als Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion sehe man zugleich die Verantwortung für die Glaubwürdigkeit gemeinsamer sozialdemokratischer Grundsätze. „Deshalb sprechen wir uns unter den gegenwärtigen Voraussetzungen mit Nachdruck gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Berliner Linken aus.“