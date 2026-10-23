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Rot-Grün-Rot in Berlin„Man kann uns denunzieren als alte Säcke von gestern“

Lesezeit: 5 Min.

Wolfgang Thierse, 83, erinnert sich noch gut an die Ost-Berliner Häuser: „Das war gesellschaftliches Eigentum. Es war billig, aber schrecklich marode.“
Wolfgang Thierse, 83, erinnert sich noch gut an die Ost-Berliner Häuser: „Das war gesellschaftliches Eigentum. Es war billig, aber schrecklich marode.“
Friedrich Bungert

Kann, darf, soll die SPD in Berlin zusammen mit der Linken regieren? In der Partei hat diese Frage Spaltungspotenzial. Veteran Wolfgang Thierse wittert Gefahr, der junge Genosse Hakan Demir sieht Chancen.

Von Georg Ismar, Berlin

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Es herrscht in der Berliner Gropiusstadt ein gewisser Stolz auf die Heimat, auch wenn das hier gemeinhin als sozialer Brennpunkt gilt. So gibt es im U-Bahnhof das Bistro „L.A.“. Das steht hier aber nicht für Los Angeles, sondern für den Namen der Station, Lipschitzallee.

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Warnung der Banken
:Vergesellschaftung würde Immobilienkredite in die Höhe treiben

Die Linken zielen mit ihren Plänen auf Konzerne ab, die mehr als 10 000 Wohnungen in Berlin haben. Wenn sie ihre Ziele erreichen, so befürchten Banken, könnte das indirekt auch Menschen treffen, die ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen wollen.

Von Leopold Zaak

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