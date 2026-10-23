Es herrscht in der Berliner Gropiusstadt ein gewisser Stolz auf die Heimat, auch wenn das hier gemeinhin als sozialer Brennpunkt gilt. So gibt es im U-Bahnhof das Bistro „L.A.“. Das steht hier aber nicht für Los Angeles, sondern für den Namen der Station, Lipschitzallee.
Rot-Grün-Rot in Berlin„Man kann uns denunzieren als alte Säcke von gestern“
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Kann, darf, soll die SPD in Berlin zusammen mit der Linken regieren? In der Partei hat diese Frage Spaltungspotenzial. Veteran Wolfgang Thierse wittert Gefahr, der junge Genosse Hakan Demir sieht Chancen.
Von Georg Ismar, Berlin
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