Kann, darf, soll die SPD in Berlin zusammen mit der Linken regieren? In der Partei hat diese Frage Spaltungspotenzial. Veteran Wolfgang Thierse wittert Gefahr, der junge Genosse Hakan Demir sieht Chancen.

Wolfgang Thierse, 83, erinnert sich noch gut an die Ost-Berliner Häuser: „Das war gesellschaftliches Eigentum. Es war billig, aber schrecklich marode.“

Es herrscht in der Berliner Gropiusstadt ein gewisser Stolz auf die Heimat, auch wenn das hier gemeinhin als sozialer Brennpunkt gilt. So gibt es im U-Bahnhof das Bistro „L.A.“. Das steht hier aber nicht für Los Angeles, sondern für den Namen der Station, Lipschitzallee.