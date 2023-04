Von Jan Heidtmann

Die üblicherweise sehr lange Tagesordnung des Abgeordnetenhauses ist diesmal sehr kurz. Denn an diesem Donnerstag findet der letzte Akt eines turbulenten politischen Dramas statt, das Berlin im vergangenen halben Jahr durchgerüttelt hat: "Tagesordnungspunkt 1, 12 Uhr, Wahl und Vereidigung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin." Ob das nun auch so klappt, das Drama also tatsächlich sein vorläufiges Ende findet, das hängt auch von Raed Saleh ab, Fraktionsvorsitzender der SPD und mächtigster Sozialdemokrat in der Hauptstadtpolitik.