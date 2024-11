Das Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft. Jani Makowski ändert als erste Person in Berlin-Zehlendorf den Geschlechtseintrag.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Vor dem Standesamt in Berlin Zehlendorf warten schon die ersten Personen. Regenbogenfahne, Megafon, Blumen – alles ist bereit für den „historischen Tag“, wie Jani Makowski den 4. November später nennen wird. Etwa 15 Menschen haben sich vor dem Standesamt versammelt, um Makowski zu unterstützen. Um der queeren Community den Rücken zu stärken. Denn dieser Montag ist der Tag, an dem Jani Makowski und viele andere queere Menschen in Deutschland ihren Geschlechtseintrag im Pass offiziell so ändern lassen können, wie sie sich wirklich fühlen.