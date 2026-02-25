Seit einigen Wochen wird mit großer Leidenschaft darüber spekuliert, wer Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue nachfolgen könnte. Die Amtszeit des Bundespräsidenten endet im März kommenden Jahres. Gehandelt werden Bundesfamilienministerin Karin Prien, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Ex-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und einige mehr. All das sind schon allein deshalb Spekulationen, weil man noch gar nicht weiß, wie die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung am Wahltag sein werden. Vor ihrem Zusammentritt stehen ja noch fünf Landtagswahlen an, die für Verschiebungen sorgen dürften. Bundeskanzler Friedrich Merz hat auch deshalb angekündigt, dass seine Koalition erst nach den Landtagswahlen einen Vorschlag für die Steinmeier-Nachfolge machen werde.