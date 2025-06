An einer propalästinensischen Demonstration in Berlin haben sich am Samstag nach Angaben der Polizei mehr als 12 000 Menschen beteiligt. Der Aufmarsch zog vom Reichstagsgebäude Richtung Potsdamer Platz, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Demonstration verlief zunächst friedlich. Am Potsdamer Platz sei es später zu Gewalttätigkeiten und Straftaten gekommen. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben etwa 50 Personen festgenommen. Dabei ging es um Körperverletzung, Sachbeschädigung, das Rufen verbotener Parolen sowie das Tragen illegaler Symbole. Fünf Menschen seien bei Deeskalationsversuchen verletzt worden. Angemeldet waren nur 5000 Teilnehmer. Unter dem Titel „United4Gaza“ forderten die Organisatoren einen Stopp der deutschen Unterstützung für die israelische Regierung, mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen und „eine Entkriminalisierung palästinensischer Stimmen, Symbole und Proteste“.