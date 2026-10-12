Linke, Grüne und Sozialdemokraten beraten diese Woche weiter über Koalitionsverhandlungen, begleitet von lauten öffentlichen Debatten. Auch an der linken Parteibasis wächst die Kritik an den Beratungen.

Am Sonntag postet Tobias Schulze, Fraktionschef der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus und Teil des Sondierungsteams, das die Chancen für eine rot-grün-rote Regierungskoalition auslotet, auf Instagram ein Bild. Es zeigt den immensen Regenbogen, der sich am Nachmittag über der Stadt und dem Berliner Fernsehturm gebildet hat. „Leak aus den Sondierungen“, schreibt Schulze dazu. Offenbar wirkt die Lage im Haus der Statistik beim Alexanderplatz, wo die Parteien seit zwei Wochen miteinander verhandeln, etwas rosiger als von außen.