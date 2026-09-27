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Sondierungsgespräche in BerlinFünf hohe Hürden für Rot-Grün-Rot

Lesezeit: 4 Min.

Linken-Chefin Elif Eralp (Mitte) beginnt eine Woche nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin mit den Sondierungsgesprächen mit den Grünen und der SPD.
Linken-Chefin Elif Eralp (Mitte) beginnt eine Woche nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin mit den Sondierungsgesprächen mit den Grünen und der SPD.
Sebastian Gollnow/dpa

Linke, Grüne und SPD starten Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition in Berlin. Ob sie zusammenfinden, hängt von sehr komplizierten Streitthemen ab – und den eigenen Mitgliedern.

Von Meredith Haaf und Georg Ismar, Berlin

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Jetzt ist es wieder da, das Wort „Automatismus“ beziehungsweise die Verneinung davon. Immer wenn Gespräche über eine Koalition anstehen, wird gern von Politikern betont, es gebe keinen Automatismus für ein Bündnis und eine Regierungsbeteiligung. Das betont jetzt zum Beispiel der Berliner SPD-Chef Steffen Krach.

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Von Meredith Haaf

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