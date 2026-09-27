Jetzt ist es wieder da, das Wort „Automatismus“ beziehungsweise die Verneinung davon. Immer wenn Gespräche über eine Koalition anstehen, wird gern von Politikern betont, es gebe keinen Automatismus für ein Bündnis und eine Regierungsbeteiligung. Das betont jetzt zum Beispiel der Berliner SPD-Chef Steffen Krach.
Sondierungsgespräche in BerlinFünf hohe Hürden für Rot-Grün-Rot
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Linke, Grüne und SPD starten Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition in Berlin. Ob sie zusammenfinden, hängt von sehr komplizierten Streitthemen ab – und den eigenen Mitgliedern.
Von Meredith Haaf und Georg Ismar, Berlin
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