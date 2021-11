Franziska Giffey, Landesvorsitzende der Berliner SPD, will gemeinsam mit Grünen und Linken in der Hauptstadt Berlin regieren.

Das Thema Stadtentwicklung, Bauen und Mieten ist für SPD, Grüne und Linke in Berlin eine noch größere Herausforderung als gedacht. Die Parteien brauchen für ihre Verhandlungen noch Zeit, wie die Unterhändler der drei Parteien am Samstagabend nach zehnstündigen Gesprächen mitteilten. Nach einer Fortsetzung der Runde am Abend solle der Komplex am Montag weiterberaten und dann auch abgeschlossen werden, sagte die SPD-Vorsitzende Franziska Giffey.

Nach ihren Angaben halten die drei Parteien an ihrem bereits in einem Sondierungspapier verankerten Ziel fest, bis zum Jahr 2030 200 000 Wohnungen zu bauen - also 20 000 pro Jahr. Über die Frage, wie das zu erreichen ist, gebe es aber noch Gesprächsbedarf. "Es geht darum nicht nur, wo wir bauen, sondern, wie wir bauen und für wen wir bauen", sagte Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch.

SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey sagte, es sei ihr wichtig, dass am Ende das Ziel auch konkret umgesetzt werde und den Berlinerinnen und Berlinern gesagt werde, "wie wir das schaffen wollen". Hier gebe es viele Punkte zu beachten, etwa soziale und ökologische Fragen oder die verkehrliche Anbindung neuer Stadtquartiere. Die Linken-Vorsitzende Katina Schubert sagte, man habe sich darauf verständigt, massiv Neubau anzugehen und das untere Preissegment zu stärken. Soll heißen: Es sollen mehr Sozialwohnungen entstehen.

Das Thema Enteignung großer Wohnungskonzerne ist noch nicht geklärt

In den vergangenen Wochen hatten 16 Facharbeitsgruppen Vorschläge zu verschiedenen Gebieten gemacht, die für den Koalitionsvertrag geklärt werden sollten. Als besonders schwierige Themen hatten sich etwa die Bereiche Energie, Klima-, Umwelt- und Naturschutz sowie Mobilität erwiesen - und eben Stadtentwicklung, Bauen, Mieten.

Auch das Thema Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne ist noch nicht abschließend geklärt. Erst am Donnerstag beantragten einige Delegierte der Berliner Linken einen Sonderparteitag, auf dem die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen diskutiert werden sollen, bevor ein Mitgliederentscheid über einen Koalitionsvertrag stattfindet. Die Koalitionspartner hatten beschlossen, dass eine Kommission mit Fachleuten in einem Jahr dazu Empfehlungen abgeben soll. Das reicht einigen in der Partei nicht.

Bei der Abgeordnetenhauswahl am 26. September war die SPD die stärkste Kraft geworden, auf Platz zwei schafften es die Grünen - das beide miteinander regieren wollten, war klar. Giffey hatte zuerst nicht ausgeschlossen, als dritte Partei die FDP in eine Koalition zu holen. Dagegen hatten die Grünen Einspruch erhoben.