Trotz der Corona-Verbote wollten linke und linksradikale Demonstranten am Abend des 1. Mai in Berlin die Oranienstraße in Kreuzberg besetzen. Das wurde am Freitag über Twitter zusammen mit neuen Details angekündigt. "Am 1. Mai nehmen wir uns die O-Straße. Pünktlich um 18 Uhr werden wir uns in und um diese Straße in Kreuzberg 36 versammeln." Dabei wollten die Demonstranten Abstand zueinander halten und gleichzeitig ihre Forderungen auf Transparenten und mit Sprechchören präsentieren , unter anderem die Evakuierung des griechischen Flüchtlingslagers Moria. Derartige Demonstrationen sind derzeit verboten, weil jegliche politische Versammlung von mehr als 20 Menschen nicht erlaubt ist. Vor der Volksbühne versammelten unterdessen erneut Dutzende für eine ungenehmigte Demonstration gegen die Corona-Verordnung, unter ihnen Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien.