Von Jan Heidtmann, Berlin

Es war nur ein kleiner Moment im Alltag eines Regierenden, doch Kai Wegner wusste ihn gut zu nutzen. Am vergangenen Sonntag stand der Start des Berlin-Marathons an, ein Foto zeigt ihn in der Sekunde davor in schwarz-lilafarbener Trainingsjacke, die Hand über einem dicken roten Startknopf. Fast 50 Jahre lang war der Lauf mit dem Schuss aus der Pistole gestartet worden, nun hatte der Veranstalter diese Tradition beendet. "Ein Startzeichen per Buzzer ist in Zeiten, in denen der Krieg in der Ukraine geführt wird, sehr viel angemessener", erklärte Wegner danach.