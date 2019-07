31. Juli 2019, 18:12 Uhr Antisemitismus Was echte Solidarität ist

Nach dem Angriff auf einen Berliner Rabbiner wird mehr Polizei gefordert. Aber die kann nicht überall sein. Jeder muss bei solchen Fällen einschreiten, laut und deutlich.

Kommentar von Hannah Beitzer

Die offene Gesellschaft ist verletzlich. Das zeigt sich besonders drastisch, wenn Rechtsextreme morden, wenn Islamisten Unschuldige angreifen. Es zeigt sich aber auch in vermeintlich kleinen Vorfällen: In Berlin haben zwei Männer einen Rabbiner, der nach dem Gottesdienst mit seinem Kind unterwegs war, bespuckt und auf Arabisch beschimpft. Es ist eine von zu vielen antisemitischen Attacken in einer Stadt, die so stolz ist auf das Nebeneinander der Kulturen, auf Toleranz und Offenheit.

Die Frage, wie sich diese Offenheit verteidigen lässt, stellt sich gerade angesichts der alltäglichen Angriffe und Aggressionen, denen Juden ausgesetzt sind. Sie zermürben, verunsichern, bis sich schlimmstenfalls das Gefühl einschleicht: Ich habe hier keinen Platz.

Solidaritätsbekundungen aus Politik und Zivilgesellschaft sind da wichtig. Doch im Alltag der Betroffenen ändern sie zu wenig. Das zeigt die Forderung der Jüdischen Gemeinde, Polizisten müssten Juden auf dem Weg zur Synagoge beschützen. Besser wäre noch, jeder Bürger, jede Bürgerin sähen das als die eigene Aufgabe: dort, wo Menschen wegen ihres Glaubens angegriffen werden, einzuschreiten, laut und deutlich. Denn die Polizei kann nicht überall sein. Juden aber müssen überall sicher sein. Nicht nur auf dem Weg zur Synagoge.