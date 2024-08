Tausende Demonstranten sind zum vierten Jahrestag der großen „Querdenken“-Demonstration gegen die damaligen Corona-Maßnahmen erneut durch Berlins Innenstadt gezogen. Bei einer Kundgebung der Bewegung „Querdenken 711“ am Samstag war die Pandemie nur ein Thema von mehreren. Manche Teilnehmer schwenkten Fahnen mit der Friedenstaube. Laut der Berliner Polizei sind keine größeren Zwischenfälle bekannt geworden. Am Demonstrationszug haben nach deren Schätzung 9000 Menschen teilgenommen, an der Kundgebung bis zu 12 000, wie ein Polizeisprecher erklärte.