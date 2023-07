Von Jan Heidtmann, Berlin

Trinkwasserbrunnen einweihen, Waldbrandsensoren scharf stellen, Hofbegrünung feiern, es sind eher unbeschwerte Termine, die Manja Schreiner in diesen Tagen absolviert. Ein kleiner Ausgleich für das, was Berlins neue Senatorin in den Wochen zuvor erlebt hat. Neben der Umwelt ist die Christdemokratin zuständig für eines der konfliktträchtigsten Themen der Stadt, den Verkehr. Die eher linksliberalen Innenstadtberliner haben sie gleich einmal spüren lassen, was das heißt: Wochenlang attackierten Bürgerinitiativen, Opposition und Medien die neue Senatorin. "Das war eine ganz schöne Welle", erklärt Manja Schreiner in ihrem Büro und lächelt.