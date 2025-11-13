Drei pro-palästinensische Aktivisten haben am Donnerstagmittag das Brandenburger Tor in Berlin mithilfe einer Hebebühne bestiegen. Dabei entrollten sie ein Transparent mit dem Schriftzug „Nie wieder Völkermord, Freiheit für Palästina“, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Gegen 13.30 Uhr seien die zwei Frauen und ein Mann wieder von dem Tor heruntergeholt worden. Gegen sie und drei weitere Aktivisten aus dem Hebebühnen-Fahrzeug werde wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Zudem hätten die Personen Rauchfackeln gezündet und palästinensische Flaggen gezeigt. Den vorübergehend Festgenommenen könnte zudem eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung drohen, sagte Nath. Der Korb der Hebebühne könnte das denkmalgeschützte Brandenburger Tor beschädigt haben. Denkmalschützer sollen dies in den kommenden Tagen prüfen. Das Brandenburger Tor ist rund 20 Meter hoch, die Quadriga erreicht 26 Meter. Insgesamt seien 75 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, darunter ein Notarzt der Feuerwehr. Sicherheitshalber wurde auch ein Sprungkissen ausgelegt.