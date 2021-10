Es war eines der letzten Symbolprojekte der linksautonomen Szene in Berlin: Hunderte Polizisten haben am Freitag das Wagencamp "Köpi-Platz" in Berlin-Mitte geräumt. Die Bewohner der Bauwagen neben einem 1990 besetzten Altbau hatten Widerstand angekündigt und sich hinter einem Zaun verbarrikadiert. Auf der Straße wiederholten Unterstützer trotzig "Köpi bleibt". Mit Räumfahrzeugen schafften es die Beamten aber dann doch auf das Gelände und führten die rund 40 Bewohner schließlich einen nach dem anderen hinaus. Genaugenommen diente der Einsatz mit bis zu 2000 Polizisten dazu, einer Gerichtsvollzieherin Zutritt zu verschaffen, die ihrerseits einen gerichtlichen Räumungsbeschluss im Sinne des Grundstückseigentümers umsetzte.