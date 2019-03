7. März 2019, 18:48 Uhr Berlin Plötzlich Feiertag

Die Busse fahren später, die Läden bleiben zu, in Schulen und Büros ist niemand: Alle Berliner haben am Freitag frei. Der Internationale Frauentag ist, zum ersten Mal, aber nur in der Hauptstadt, ein gesetzlicher Feiertag. Nur eine Institution arbeitet fleißig weiter.

Von Jens Schneider , Berlin

Morgens an der Bushaltestelle könnte es an diesem Freitag passieren, dass sich einzelne Berliner wundern, was anders ist als sonst. Weil sie fast allein warten, und weil der Bus nicht nur ein wenig zu spät kommt, sondern nach einem anderen Fahrplan fährt - nämlich als wäre Samstag. Vielleicht kommt die Erleuchtung auch vor dem Supermarkt, der an diesem Freitag unerwartet geschlossen hat - spätestens aber wäre es so weit, wenn man am Arbeitsplatz oder der Schule angekommen ist und niemanden sonst vorfindet, nur eine verschlossene Tür. Die Entdeckung: Es ist auf einmal Feiertag.

Zwar haben die Berliner den legendären Ruf, dass sie es sich nicht entgehen lassen, wenn sie mal einen Tag auf dufte machen können. Aber dafür müssen sie wissen, dass das auch in Ordnung geht. Nur recht langsam hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen in der Hauptstadt rumgesprochen, dass an diesem Freitag frei ist. Der Internationale Frauentag ist, zum ersten Mal überhaupt, aber nur in Berlin, ein gesetzlicher Feiertag. Erst Anfang des Jahres haben die Fraktionen des rot-rot-grünen Senats es mit einem ziemlichen Tempo so beschlossen. Diese vom Sozialdemokraten Michael Müller geführte Koalition hat schon viele große Beschlüsse gefasst, aber nicht jeder wurde Realität, erst recht nicht schnell. Dieser Feiertag aber kommt nach weniger als zwei Monaten, Berlin holt ein wenig gegenüber den mit christlichen Feiertagen verwöhnten Bundesländern auf.

Wer am Freitag nicht frei hat: die Mitglieder des Aufsichtsrats des BER

Nach und nach sickerte die Aussicht auf ein langes Wochenende auch in das Bewusstsein der Angestellten des Bundestags und der in Berlin ansässigen Ministerien, für die der Feiertag natürlich ebenfalls gilt. Die regionalen Zeitungen weisen darauf hin, dass in der Tat die Busse und Bahnen wie an einem Samstag fahren. Zeitungen boten Coupons für einen Frauentagsausflug an - etwa mit dem Angebot: "eine Frau frei". Aber es gibt auch politische Einladungen. So feiert die SPD mit Andrea Nahles in der Nähe des Alexanderplatzes. Es sind viele Demonstrationen für die Rechte von Frauen in der Innenstadt angekündigt.

Zugleich aber gibt es Klagen, dass der für alles verantwortliche Berliner Senat an diesem Tag zu wenig mache. Ein zusätzlicher Feiertag sei doch kein Selbstzweck, beschwert sich die oppositionelle CDU. Der Senat meine es "nicht ernst", empörte sie sich. Dem Frauentag drohe von Anfang an die Bedeutungslosigkeit.

Derweil bereiten sich im nahen Potsdam die Einzelhändler und Restaurants auf einen Ansturm der Großstädter vor, ähnlich in den Ausflugsorten rund um die Hauptstadt. In Brandenburg gibt es den Feiertag nicht, und der Berliner "Insel-Feiertag" verheißt Aussicht auf zusätzliches Geschäft. Steht alle Alltagsarbeit still? Mindestens eine legendäre Berliner Institution lässt sich in ihrer Unermüdlichkeit nicht aufhalten. Den ganzen Tag will der Aufsichtsrat der Flughäfen von Berlin und Brandenburg beraten. Im Zentrum soll, wieder einmal, die Frage stehen, ob der unfertige BER im Herbst 2020 eröffnet werden kann, gut acht Jahre als einst geplant später. Der Bau geht auf die Zielgerade zu, aber es gibt noch Probleme. Im Aufsichtsrat werden kritische Fragen an den Flughafenchef Engelbert Lüdke Daldrup erwartet. Getagt wird nicht, wie zuletzt oft, in Berlin, sondern draußen in Schönefeld in Brandenburg.