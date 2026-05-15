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VerteidigungspolitikPistorius sucht Raketen

Lesezeit: 4 Min.

Der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow (re.) zeigt Boris Pistorius in einer Kommandozentrale für Drohneneinsätze die aktuelle Kriegsführung gegen Russland.
Der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow (re.) zeigt Boris Pistorius in einer Kommandozentrale für Drohneneinsätze die aktuelle Kriegsführung gegen Russland. Verteidigungsministerium der Ukraine/dpa

Wie kann Deutschland den Ausfall von US-Mittelstreckenraketen kompensieren? Der Verteidigungsminister prüft Alternativen, auch die Ukraine könnte helfen.

Von Georg Ismar, Berlin

Nils Hilmer trägt seit einiger Zeit eine Botschaft in seinem Koffer mit sich herum, mit einer Aussage des früheren Verteidigungs- und Innenministers Thomas de Maizière: „Die beste Werbung für eine Regierung ist gutes Regieren.“ Staatssekretär Hilmer ist im Verteidigungsministerium unter anderem für Rüstungskooperationen zuständig. Und da gibt es gerade einiges zu tun für den Vertrauten von Minister Boris Pistorius.

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