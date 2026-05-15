Nils Hilmer trägt seit einiger Zeit eine Botschaft in seinem Koffer mit sich herum, mit einer Aussage des früheren Verteidigungs- und Innenministers Thomas de Maizière: „Die beste Werbung für eine Regierung ist gutes Regieren.“ Staatssekretär Hilmer ist im Verteidigungsministerium unter anderem für Rüstungskooperationen zuständig. Und da gibt es gerade einiges zu tun für den Vertrauten von Minister Boris Pistorius.