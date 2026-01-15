Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat das Krisenmanagement während des großen Stromausfalls vor gut einer Woche in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus gelobt. 100 000 Menschen waren nach einem Anschlag teils tagelang ohne Strom und Heizung. Es sei gelungen, die Stromversorgung für alle früher herzustellen als zunächst prognostiziert, so Wegner. „Aber trotz erfolgreicher Bewältigung der Krise müssen wir ehrlich analysieren, wo wir noch besser werden müssen, wo wir nicht schnell genug waren, wo Strukturen und Zuständigkeiten noch nicht stimmen“, sagte der CDU-Politiker. Die Tage des Stromausfalls hätten gezeigt, dass es an manchen Stellen Verbesserungsbedarf gebe. Wegner äußerte sich in seiner Rede zudem erneut selbstkritisch zu seinem Tennismatch während des Stromausfalls. „Rückblickend hätte ich bereits am Sonntag sagen müssen, dass ich eine Stunde Sport gemacht habe“, sagte er.

Die Opposition kritisierte das Krisenmanagement Wegners. „Alles nur schönzureden, das hat keine Größe“, sagte Grünen-Fraktionschef Werner Graf. Er warf dem schwarz-roten Senat vor, nicht längst mehr für den Katastrophenschutz getan zu haben. „Die Zäsur war bereits vor vier Monaten“, sagte Graf mit Blick auf einen mutmaßlich linksextremistischen Anschlag, der für den mehrtägigen Stromausfall in Treptow-Köpenick verantwortlich war. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende ging aber auch Wegner selbst an: „Strom kann ausfallen, der Regierende darf das nicht“, sagte er. „Die Berlinerinnen und Berliner haben zu Recht den Anspruch, dass der Regierende Bürgermeister in dieser Zeit sie nicht alleine lässt und dass er führt – sichtbar, klar und ehrlich“, sagte Graf, ohne Wegners einstündiges Tennisspielen am ersten Tag des Stromausfalls ausdrücklich zu erwähnen.

Die Spitzenkandidatin der Linke für die Wahl im September, Elif Eralp, attestierte dem Regierungschef mangelndes Urteilsvermögen und Empathielosigkeit gegenüber den Menschen in der Stadt.„Sie haben dem Vertrauen in die Politik massiv geschadet. Eine unverzügliche Entschuldigung wäre das Mindeste gewesen“, sagte sie im Landesparlament.