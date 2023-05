Obama in Berlin

In Berlin wurde er schon angehimmelt, da war er noch nicht mal Präsident. Jetzt ist Barack Obama wieder da. Ein Abend mit dem Selbstvermarktungsgott, gleich hinter den 2500-Euro-Plätzen, ohne gemeinsames Selfie.

Von Peter Richter, Berlin

Nachher, beim Warten auf die S-Bahn nach Hause, wird eine junge Frau den Abend ihrem Freund gegenüber folgendermaßen zusammenfassen: "Der Obama" sei nun einmal immer noch "der Coolste". Was der nämlich beherrsche wie kein anderer, das sei der plaudernde Dreischritt - immer erst einmal was Persönliches erzählen, dann einen kleinen Scherz, und erst zum Schluss vielleicht noch bisschen was Politisches draus ableiten. "Welchem anderen Politiker könnte man sonst eine Stunde lang zuhören? Olaf Scholz?"