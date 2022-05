Von Boris Herrmann, Robert Roßmann und Mike Szymanski, Berlin

Es gibt Friedrich Merz in Deutschland im Moment offenbar zweimal. Der eine existiert noch immer in den Köpfen vieler Bundesbürger. Dieser Merz ist ein konservativer aus der Zeit gefallener Hardliner mit einem Weltbild, in dem Sonne, Mond und Sterne um keinen Geringeren als ihn selbst kreisen. Und dann gibt es noch den Friedrich Merz, der neuerdings in der Öffentlichkeit wie ein selbstloser Parteimitarbeiter auftritt. Der so tut, als habe er noch nie von etwas anderem geträumt als von der christdemokratischen Frauen- und Nachwuchsförderung. Und der deshalb den wesentlich jüngeren CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Daniel Günther Platz lässt, sich in ihren beeindruckenden Wahlsiegen zu sonnen. "Ich freue mich über jeden, der Wahlen gewinnt in der CDU", sagt dieser neue, nicht nur in Sachen Brillenmode der Zukunft zugewandte Merz am Montagmittag im Berliner Konrad-Adenauer-Haus.