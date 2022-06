Von Jan Heidtmann, Berlin

Sehr theoretisch betrachtet, war es eine etwas merkwürdige Veranstaltung, die am Donnerstag beim Berliner Abgeordnetenhaus stattfand. Die Demonstranten, die sich dort versammelt hatten, wollten ihrer Forderung noch einmal Nachdruck verleihen: "Die lückenlose Aufklärung des Neukölln-Komplex!". Doch genau darum sollte es an diesem Nachmittag im Berliner Parlament gehen. Nach jahrelangen Untersuchungen werden sich nun elf Abgeordnete damit beschäftigen. "Wir wollen den Betroffenen und der Öffentlichkeit so schnell wie möglich Ergebnisse liefern", sagt der Vorsitzende, der SPD-Abgeordnete Florian Dörstelmann. Es wäre das erste Mal in diesen Ermittlungen.