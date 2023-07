Von Verena Mayer

Vor einigen Woche löste in Berlin ein siebenseitiger Brandbrief etwas Aufruhr aus. Darin standen all die Dinge, die es bald nicht mehr geben könnte: Jugendreisen, Wasserspielplätze, Bürgerämter, Einrichtungen für Suchtkranke, Obdachlosenhilfe, Müllentsorgung, Weihnachtsmärkte. Der Brief war eine Reaktion der zwölf Berliner Bezirke auf die Haushaltspläne der schwarz-roten Regierung. Die Bezirke hatten ausgerechnet, dass das für sie vorgesehene Geld nicht reichen werde. Und dass sie im Sozialbereich und bei der ohnehin dysfunktionalen Verwaltung sparen müssten. Das Schreiben, in dem vor einer "Abwärtsspirale" gewarnt wurde, hat seine Wirkung nicht verfehlt. Der Berliner Senat, der am Dienstag über den Landeshaushalt 2024/25 beriet, besserte die Budgets für die Bezirke nach.