Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hat nach dem Angriff auf zwei hebräisch sprechende Menschen in Berlin politische Konsequenzen gefordert. "In Deutschland muss man auf der Straße genauso angstfrei hebräisch, arabisch oder italienisch sprechen können wie deutsch", sagte Volker Beck laut Mitteilung am Sonntag. "Solche Taten müssen auch politische Konsequenzen haben!" In der Nacht zum Samstag hatte ein arabisch sprechender Mann zwei hebräisch sprechende Menschen in Berlin-Neukölln angegriffen - die 27-jährige Frau habe er mit einem Stuhl attackiert und ihrem 24-jährigen Begleiter ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.