Ein Niederländer wird neuer Papst-Botschafter in Deutschland. Papst Leo XIV. ernannte am Donnerstag Hubertus van Megen zum neuen Apostolischen Nuntius in Berlin. Zeitgleich nahm Leo XIV. den altersbedingten Rücktritt des Vorgängers, des 75-jährigen Kroaten Nikola Eterovic, an. Eterovic war mehr als zwölf Jahre lang der diplomatische Vertreter des Heiligen Stuhls in Berlin. Der künftige Nuntius van Megen ist 64 Jahre alt und schon seit 1997 im diplomatischen Dienst des Vatikans tätig. Er arbeitete unter anderem in Brasilien, Israel, der Slowakei sowie in Sudan und Eritrea. Im Jahr 2019 machte Papst Franziskus den Geistlichen am UN-Standort Nairobi zum ständigen Beobachter des Vatikans beim Umweltprogramm und beim Programm für menschliche Siedlungen der Vereinten Nationen. Von Afrika aus kritisierte der Niederländer die Kirche in Europa, die sich zu sehr dem weltlichen Zeitgeist unterworfen habe. Van Megen spricht fließend Deutsch.