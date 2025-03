Eine rechtsextremistische Demonstration in Berlin-Friedrichshain ist am Samstag nach rund vier Stunden vorzeitig beendet worden. Angesichts zahlreicher Gegenproteste kamen die Neonazis kaum vom Fleck. Die Versammlung sei vorzeitig beendet worden, teilte die Polizei mit. Die Polizei sei mit rund 1500 Kräften im Einsatz gewesen, um beide Lager zu trennen. Rund 850 Menschen, deutlich mehr als zuletzt bei ähnlichen Demonstrationen, beteiligten sich laut Polizei an dem Neonazi-Aufmarsch. Mehrere Tausend Menschen protestierten lautstark dagegen. Die Stimmung war zum Teil aufgeheizt, es kam zu zahlreichen Festnahmen unter den Neonazis, aber auch aufseiten der Gegendemonstranten.