Berlins Regierender Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller hat öffentlich Interesse an einer Kandidatur für den Bundestag signalisiert. "Das werden wir in den nächsten Tagen gemeinsam in der Partei erörtern, wie das laufen wird", sagte Müller am Freitag dem Sender RTL/ntv. Müller machte deutlich, dass der Berliner Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg, in dem er seit Jahrzehnten lebt, seine politische Heimat ist. Dort will Juso-Chef Kevin Kühnert antreten. Müller sagte nicht, in welchem Wahlkreis er gegebenenfalls kandidieren will. Spekuliert wurde zuletzt, dass es Charlottenburg-Wilmersdorf sein könnte. In SPD-Führungskreisen hieß es, angestrebt werde eine einvernehmliche Lösung. Müller sagte im Interview: "Aber mit Kevin Kühnert und mir ist wirklich eine kuriose Situation eingetreten, weil wir beide durch und durch aus diesem Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg kommen." Und weiter: "Also für uns beide ist es ein Stück Heimat. Und irgendwie muss man sich dann eben auch einigen." Kühnert hatte vor wenigen Tagen erklärt, dass er bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg antreten will. Müller hatte offiziell zu möglichen Ambitionen auf ein Bundestagsmandat bisher nichts gesagt.