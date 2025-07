Nach langen Debatten und juristischen Auseinandersetzungen wird die Mohrenstraße in Berlin-Mitte am 23. August umbenannt. Aus Anlass der Umbenennung in Anton-Wilhelm-Amo-Straße ist ein kleines Fest geplant, wie Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Bündnis hatte die Namensänderung maßgeblich mit vorangetrieben.Der von den Grünen geführte Berliner Bezirk Mitte und diverse Initiativen wollen die Mohrenstraße schon länger umbenennen, weil sie den Namen wegen des Begriffs „Mohr“ für problematisch oder rassistisch halten. Der ausgewählte neue Name geht auf den afrikanischstämmigen Gelehrten Anton Wilhelm Amo zurück, der im 18. Jahrhundert in Berlin wirkte. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben bereits angekündigt, im Zuge der Straßenumbenennung auch dem U-Bahnhof Mohrenstraße einen neuen Namen zu geben.