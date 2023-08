Von Jan Heidtmann, Berlin

Will man sich ein Bild davon machen, wie es zugeht in Berlins härtestem Konflikt, dann lohnt ein Spaziergang durch den Reuterkiez. Gelegen an der Grenze der Bezirke Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg wird das Areal auch Kreuzkölln genannt. Zu sehen ist, was passiert, wenn man Mieter weitgehend machen lässt. Aber auch, was geschieht, wenn man die Immobilienwirtschaft machen lässt. Es gibt aufwändig durchsanierte Häuser mit Dachwohnungen, in denen der Quadratmeter 22 Euro Miete kostet und möblierte Einzimmerapartments für 1350 Euro im Monat. Und es gibt die Weichselstraße 52.