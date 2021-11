Wohnhaus in Mitte: Die Mieten in Berlin sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Ein Bundesgericht hat erneut eine zum Schutz der Mieter gedachte Regelung in Berlin gekippt. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte das Vorkaufsrecht für Immobilien teilweise für rechtswidrig. Mit dem Vorkaufsrecht wollen die Bezirksverwaltungen verhindern, dass Häuser in geschützten Stadtgebieten von großen Immobilienunternehmen aufgekauft und die Mieten dann möglicherweise erhöht oder die Wohnungen in Eigentum umgewandelt werden. Im Frühjahr hatte das Bundesverfassungsgericht bereits den sogenannten Mietendeckel in Berlin gestoppt. Mit dieser Regelung waren die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen auf fünf Jahre eingefroren worden.

Das Urteil sei "ein herber Schlag im Kampf gegen die Spekulation mit Wohnraum", kommentierte Florian Schmidt, Baustadtrat der Grünen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Das gelte nicht nur "in Berlin, sondern auch in allen anderen Städten". Schmidt hatte das Vorkaufsrecht in den vergangenen Jahren besonders häufig eingesetzt. Eine "Katastrophe" nannte Berlins Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel (Linke), den Richterspruch. "Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts lässt mich fassungslos zurück."

Die Mieten in Berlin sind in den vergangenen Jahren im bundesweiten Vergleich prozentual am stärksten gestiegen. Zugleich liegen die Durchschnittseinkommen deutlich unter denen anderer Großstädte in Deutschland. In einem Volksentscheid stimmten fast 60 Prozent der Berliner dafür, große Wohnungsunternehmen zu enteignen. Die Enteignungen und die weiterhin drastisch steigenden Mieten sind auch ein zentrales Thema in den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und der Linken.

Vermutung allein reicht nicht

In dem aktuellen Fall hatte ein Immobilienunternehmen gegen die Nutzung des Vorkaufsrechts bei einem Haus mit 20 Wohnungen in Friedrichshain-Kreuzberg geklagt. Damit war es vor zwei Gerichten in Berlin gescheitert, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gab der Klage nun statt (Az.: BVerwG 4 C 1.20). In der Begründung führten die Richter aus, dass ein Vorkaufsrecht nicht in der Annahme ausgeübt werden dürfe, der private Käufer werde in Zukunft möglicherweise Mieten erhöhen oder aber Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln. Die Vermutung allein, Mieter könnten so aus Milieuschutzgebieten verdrängt werden, genüge nicht.