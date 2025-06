In Berlins Bussen und Bahnen gilt künftig ein Waffen- und Messerverbot. Der Senat der Hauptstadt hat dazu eine neue Rechtsverordnung beschlossen, wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Dienstag mitteilte. Das Verbot soll voraussichtlich Mitte Juli in Kraft treten. Die Polizei bekommt mit der neuen Rechtslage die Möglichkeit, unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten zu kontrollieren, ob jemand zum Beispiel in der U-Bahn eine Waffe bei sich hat. Bisher war das nicht erlaubt. Die Polizei beobachtet bundesweit eine Zunahme von Messerangriffen im öffentlichen Raum. Die Kriminalstatistik erfasste 2024 in Berlin insgesamt 3412 Fälle.