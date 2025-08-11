Israel-Politik Rumms! 11. August 2025, 16:22 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Viele Stimmen aus den eigenen Reihen äußerten sich nach Merz’ Ankündigung kritisch, nur wenige stellten sich am Freitag an seine Seite. (Foto: Chris Emil Janssen/Imago)

Der Kanzler trifft eine ziemlich einsame Entscheidung: Deutschland soll Israel keine Rüstungsgüter mehr liefern, die im Gaza-Streifen eingesetzt werden könnten. In der Union ist die Empörung groß. Wie gut kennt Merz seine Partei?

Von Thomas Balbierer, Johann Osel, Henrike Roßbach, Robert Roßmann, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback