Israel-PolitikRumms!

Viele Stimmen aus den eigenen Reihen äußerten sich nach Merz’ Ankündigung kritisch, nur wenige stellten sich am Freitag an seine Seite.
Viele Stimmen aus den eigenen Reihen äußerten sich nach Merz’ Ankündigung kritisch, nur wenige stellten sich am Freitag an seine Seite. (Foto: Chris Emil Janssen/Imago)

Der Kanzler trifft eine ziemlich einsame Entscheidung: Deutschland soll Israel keine Rüstungsgüter mehr liefern, die im Gaza-Streifen eingesetzt werden könnten. In der Union ist die Empörung groß. Wie gut kennt Merz seine Partei?

Von Thomas Balbierer, Johann Osel, Henrike Roßbach, Robert Roßmann, Berlin

Seit Tagen schon summte es im Berliner Regierungsviertel wie in einem Bienenstock. Wann würde die Regierung auf die immer dramatischere Lage in Gaza reagieren? Für welches Instrument würde der Kanzler sich entscheiden? Oder würde Friedrich Merz am Ende doch weiter abwarten, Kritik am israelischen Vorgehen äußern, aber Konsequenzen scheuen?

