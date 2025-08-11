Seit Tagen schon summte es im Berliner Regierungsviertel wie in einem Bienenstock. Wann würde die Regierung auf die immer dramatischere Lage in Gaza reagieren? Für welches Instrument würde der Kanzler sich entscheiden? Oder würde Friedrich Merz am Ende doch weiter abwarten, Kritik am israelischen Vorgehen äußern, aber Konsequenzen scheuen?
Israel-PolitikWie Kanzler Merz das eigene Lager empört hat
Friedrich Merz entscheidet ziemlich einsam, dass Israel für den Einsatz in Gaza keine Rüstungsgüter mehr aus Deutschland erhalten soll. In der Union ist die Empörung groß. Wie gut kennt der CDU-Chef seine Partei?
Von Thomas Balbierer, Johann Osel, Henrike Roßbach, Robert Roßmann, Berlin
