Israel-Politik Wie Kanzler Merz das eigene Lager empört hat 11. August 2025, 16:22 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Seine Ankündigung erntete viel Kritik aus CDU und CSU. Nur wenige stellten sich am Freitag an die Seite des Bundeskanzlers. (Foto: Chris Emil Janssen/Imago)

Friedrich Merz entscheidet ziemlich einsam, dass Israel für den Einsatz in Gaza keine Rüstungsgüter mehr aus Deutschland erhalten soll. In der Union ist die Empörung groß. Wie gut kennt der CDU-Chef seine Partei?

Von Thomas Balbierer, Johann Osel, Henrike Roßbach, Robert Roßmann, Berlin

