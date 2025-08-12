Genau 100 Tage nach seiner Vereidigung als Bundeskanzler erlebt Friedrich Merz mitten in der parlamentarischen Sommerpause turbulente Tage. Und vieles von dem, was derzeit in Berlin geschieht, darf nicht nur als symptomatisch gewertet werden für die Anfangsphase der schwarz-roten Koalition – sondern womöglich auch als prophetisch für die Zeit, die kommt.
Bilanz der BundesregierungDas Schwierigste steht Merz noch bevor
Lesezeit: 3 Min.
Die Koalition von Union und SPD ist 100 Tage im Amt – und hat schon manchen kommunikativen Auffahrunfall und manche außenpolitische Krise hinter sich. Doch die größten Herausforderungen kommen erst noch.
Von Henrike Roßbach, Berlin
