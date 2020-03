Die Zahl der rechtsextremen und rassistischen Angriffe in Berlin ist im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Insgesamt wurden 390 Angriffe registriert, wie die Opferberatungsstelle Reach Out mitteilte. Das waren 91 Gewalttaten und massive Bedrohungen mehr als 2018. Mindestens 509 Menschen wurden dabei verletzt und bedroht, 2018 waren es 423. Mehr als die Hälfte der Angriffe seien rassistisch motiviert gewesen. Die Angriffe auf Menschen aufgrund ihrer sexuellen Neigung seien auf 105 Taten gestiegen. Antisemitische Gewalttaten verzeichnete Reach Out dagegen nicht mehr so viele, ihre Zahl sank von 44 im Jahr 2018 auf 31. Die Polizei hatte am Montag für 2019 von 153 politisch motivierten Gewaltdelikten von Rechtsextremisten gesprochen. Manche der von Reach Out beratenen Opfer melden sich jedoch nicht bei der Polizei.